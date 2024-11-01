شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا.. زيادة سنوية في أسعار العقارات بنسبة 2.4% خلال أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح مؤشر مؤسسة نيشن وايد للتمويل العقاري، تراجع وتيرة نمو أسعار المنازل في بريطانيا خلال شهر أكتوبر.

وارتفعت الأسعار بنسبة شهرية تبلغ 0.1%، موضحة أن نسبة الزيادة السنوية في أسعار العقارات بلغت 2.4% الشهر الماضي، مقابل 3.2% في سبتمبر السابق عليه. أسعار العقارات في بريطانيا وبلغ متوسط سعر العقار الشهر الماضي 265 ألفا و738 جنيها أسترلينيا (343 ألف و46 دولار).

وقال روبرت جارنر كبير، خبراء الاقتصاد لدى المؤسسة: "اتسم نشاط سوق العقارات بالمرونة النسبية خلال الشهور الأخيرة، مع ارتفاع عدد الموافقات على قروض الرهن العقاري إلى مستويات ما قبل الجائحة رغم البيئة التي تتسم بارتفاع أسعار الفائدة بشكل ملموس". سوق العقارات وأضاف: "إذا استمر التعافي الاقتصادي بشكل مطرد، كما نتوقع، فسوف يستمر سوق العقارات، على الأرجح، في اكتساب القوة تدريجيًا".

ويأتي هذا مع تراجع القيود على القدرة الشرائية من خلال مزيج من تراجع أسعار الفائدة وتجاوز الدخل معدلات النمو في أسعار العقارات.

