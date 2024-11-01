شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: اجتياز فحص السموم شرط للحصول على رخصة حمل الأسلحة النارية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية إضافة فقرة للمادة (9 /11) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر.
وبينت أن الفقرة خاصة بشروط الحصول على رخصة حمل الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد واقتنائها لتكون بالنص التالي: "اجتياز الفحص الطبي الخاص بالسموم".
وبينت أن الفقرة خاصة بشروط الحصول على رخصة حمل الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد واقتنائها لتكون بالنص التالي: "اجتياز الفحص الطبي الخاص بالسموم".
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