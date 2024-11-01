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الامارات | مدرب ليفربول غير قلق من احتمالية رحيل محمد صلاح

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جوني جبور – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير الفني لفريق نادي ليفربول الإنجليزي المدرب أرني سلوت، أنه غير قلق بشأن حالة عدم اليقين المستمرة حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح، بجانب الهولندي فيرغيل فان دايك، والإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، الذين من المقرر أن تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

وقال سلوت في تصريحات نشرتها صحيفة «ديل ميل» البريطانية اليوم الجمعة، إن: «اللاعبين الثلاثة أحرار في الدخول مع مفاوضات مع أندية أخرى اعتباراً من بداية العام الجديد».

وأشارت الصحيفة إلى عدم قلق المدرب سلوب في الوقت الحالي، بعدما ساهم اللاعبين الثلاثة بتحقيق بداية رائعة لليفربول في الموسم الحالي.

وأوضح سلوت: «بالنسبة لي ربما يصبح وضع العقود مشكلة إذا لم يقدم اللاعبون الأداء الجيد الذي يقدمونه حالياً، لكن بالطبع في حال لم يقدموا أداء جيد فلا يمكن ربطه بسبب معضلة عقودهم»، مضيفاً: «هناك مناقشات جارية مع الأشخاص الذين يتعين عليهم التحدث معهم».

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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