الامارات | ختام بطولة كرة السلة العالمية «FIBA 3x3» في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت بطولة كرة السلة العالمية «FIBA 3x3» في أبوظبي لعام 2024 فعالياتها على كورنيش أبوظبي، حيث استمتع عشاق اللعبة بإثارة الحركة السريعة والأجواء الحضارية المميزة.

وضمت البطولة نخبة من الفرق الدولية، بما في ذلك الحاصلين على ميداليات أولمبياد باريس وأبرز نجوم FIBA 3x3. وفي النهاية، تمكن فريق أمستردام (هولندا) من استعادة نغمة الانتصارات، متغلبًا على فريق ميامي (الولايات المتحدة الأمريكية) بنتيجة 21-14.

ويواصل نموذج 3x3، المعروف ببساطته وإيقاعه السريع، جذب المعجبين في العاصمة الإماراتية بفضل الدعم والرؤية المستمرة من مجلس أبوظبي الرياضي.

وقال أليكس سانشيز، المدير التنفيذي لـ FIBA 3x3: «نجاح النسخة الأخيرة من جولة كرة السلة العالمية FIBA 3x3 في أبوظبي دليل على علاقتنا الطويلة مع مجلس أبوظبي الرياضي. إن الجمع بين استضافة عالمية المستوى وأداء مذهل على أرض الملعب يصنع تجربة لا تُنسى لكل من اللاعبين والجماهير. نحن ممتنون للغاية للدعم المستمر من المجتمع المحلي».

من جهته، أكد طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، أن: «النجاح المتواصل لجولة FIBA 3x3 العالمية في أبوظبي يعد شهادة أخرى على الجهود والعمل الجاد من قبل المجلس. إن الشعبية الدائمة لهذه البطولة دليل على مهاراتنا في التنظيم والاستضافة، بالإضافة إلى مكانة أبوظبي كوجهة رياضية عالمية. كان شرفًا لنا أن نتلقى تعليقات إيجابية من المجتمع، وسنواصل السعي لتجاوز التوقعات ورفع المعايير في كل مرة».