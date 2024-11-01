أحمد حاتم يخطف الأنظار ببدلة سوداء أنيقة في ختام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسماء العمدة:

تصوير- علاء أحمد:

ظهر الفنان أحمد حاتم بإطلالة جذابة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

ارتدى "حاتم" بدلة باللون الأسود وقميصًا باللون الأبيض.

وتُختتم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، وذلك بحضور واسع من نجوم الفن، ويحيي النجم محمد رمضان الحفل الختامي، فيما تبث قناة "القاهرة والناس" مراسم الحفل مباشرة على الهواء.

وانطلقت مساء الخميس الماضي، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحفل افتتاح مميز، حضره نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، ويُعد من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، إذ يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.

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