شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد نصر الله: العمل مع يوسف شاهين كان نقطة تحول بالنسبة لي وشكل تحديًا كبيرًا والان مع تفاصيل الخبر

نظمت منصة "سينى جونة" جلسة حوارية لمصممة الأزياء ناهد نصر الله وأدارتها الكاتبة مريم نعوم، خلال اليوم الأخير من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي وتحدثت ناهد عن مسيرتها في عالم الأزياء، كما استعرضت بدايتها غير المتوقعة في مجال تصميم الأزياء، حيث درست الاقتصاد والعلوم السياسية وكانت تحلم بأن تصبح مرشدة سياحية.

ورغم دراستها إلا أن أولى خطواتها جاءت مع فيلم "الوداع يا بونابرت" للمخرج يوسف شاهين، الذي كان نقطة تحول جعلتها تكتشف شغفها بتصميم أزياء تعكس الشخصيات بعمق. وأوضحت ناهد قائلة "تصميم الأزياء لا يتعلق فقط بالجماليات؛ بل هو اتصال عميق مع الدراما وتعزيز للسرد".

أشارت ناهد إلى أن العمل مع يوسف شاهين شكل تحديًا كبيرًا، دفعها لتطوير مهاراتها والانغماس في التفاصيل، وبرز ذلك في فيلم "باب الشمس" الذي تطلب جهدًا بصريًا هائلاً، موضحة أن منهجها في تصميم الأزياء يعتمد على فهم الأبعاد الثقافية والاجتماعية للشخصيات والتعاون الوثيق مع المخرجين وفريق العمل.

وفي حديث عن الفروق بين الأجيال، ذكرت أن الجيل الحالي يمتلك خلفية قوية في مجال الإعلانات، بينما كان جيلها متخصصاً في السينما.

وفي ختام الحوار، أشاد عدد من الممثلين بينهم الممثلة سلوى محمد بالنهج الذي تتبعه ناهد ف التعامل مع فريق العمل، مشيرةً إلى حرصها على التفاصيل واهتمامها المتساوي بجميع العاملين، من النجوم إلى الكومبارس.

حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى وتوزيع الجوائز اليوم

ويختتم مهرجان الجونة السينمائى فعاليات دورته السابعة مساء اليوم الجمعة بحفل كبير يحضره النجوم. النجمات وصناع السينما فى "مركز مؤتمرات الجونة" والذي يشهد توزيع الجوائز علي الأفلام الفائزة، كما يسبق الحفل إقامة سجادة حمراء بحضور الفنانين بإطلالات مختلفة.

وشهد مهرجان الجونة السينمائي خلال فعالياته التي استمرت 9 أيام ندوات وورش عمل لكبار النجوم في تكويى صناعة السينما، زمن بين ندوات النجوم، أمينة خليل، كندة علوش، أسماء جلال، هدي المفتي، أحمد مالك، مايان السيد، المخرج تامر محسن، كما شهد المهرجان ندوة لورشة الكتابة بحضور تامر حبيب ومريم نعوم، وأحمد مراد.



ناهد نصر الله



ناهد نصر الله فى مهرجان الجونة