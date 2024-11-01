يسرا ترد على منتقديها مؤكدة استحالة التشكيك في وطنيتها

في تصريحات لها على هامش حضورها ماستر كلاس الفنان محمود حميدة بالدورة السابعة لـ مهرجان الجونة السينمائي، حرصت الفنانة يسرا على دعم القضية الفلسطينية، بعد الأحداث المأساوية التي يشهدها قطاع غزة من قصف وهدم منازل واستشهاد أطفال، على يد الاحتلال الإسرائيلي، كما ححرصت على الدعاء للشعب اللبناني بالنصر في ظل الحرب التي يشنها الجيش الصهيوني على البلاد.

قالت يسرا: "مينفعش حد يشكك في وطنيتي، وإن شاء الله فلسطين ولبنان هيتحرروا".

وعلقت يسرا على تكريم محمود حميدة بالمهرجان قائلة: "محمود حميدة يستحق التكريم طبعًا، وعاجبني أوي كل حاجة في مهرجان الجونة الأغاني والأفلام المختارة وكل حاجة".

وحرصت يسرا على حضور ندوة محمود حميدة، والتي أدارتها الفنانة مريم الخشت، كما حضر عدد من النجوم ممن بينهم: المخرجة إيناس الدغيدي، والفنانون: نجلاء بدر، حسين فهمي، لبلبة، أشرف عبد الباقي، بشرى وزوجها، نور خالد النبوي، تارا عماد، وآخرون.

يذكر أن آخر أعمال يسرا الدرامية كان مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة"، الذي عرض في رمضان 2023، ولاقى نجاحًا كبيرًا، ما زاد من ترقب جمهورها لأحدث أعمالها المقبلة، وضم العمل شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، سما إبراهيم، محمد محمود، محمد أوتاكا، إيمان السيد، منير مكرم، علاء مرسي، صفاء جلال.

قد يهمك أيضــــاً:

يسرا تعود الى كرسي المذيع بسبب إسعاد يونس

إلهام شاهين تردّ على منتقدي تصريحاتها وتدافع عن يسرا