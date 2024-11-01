كيت ميدلتون ترسل رسالة لنجمة هندية بعد شفائها من السرطان

كشفت نجمة بوليوود، مانيشا كويرالا، عن تلقيها لرسالة من أميرة ويلز، وزوجة ولي عهد العرش البريطاني الأمير ويليام، كيت ميدلتون. تأتي رسالة ميدلتون ردًا على رسالة أرسلتها كويرالا إليها سابقاً عقب إعلان إصابتها بمرض السرطان.

أوضحت مانيشا كويرالا أنها تواصلت سابقًا مع أميرة ويلز، بشأن تجربتهما المشتركة مع مرض السرطان، وكشفت عن أنها قد تلقت ردًا لطيفًا من كيت ميدلتون مؤخرًا.

خلال الرسالة التي وجهتها كيت ميدلتون لمانيشا كويرالا أعربت عن سعادتها بعد علمها أن كويرالا قد تعافت من المرض، وتمكنت من مواصلة مسيرتها المهنية وأعمالها الخيرية. أضافت أميرة ويلز خلال رسالتها أن تشجيع ودعم الآخرين لها عزز قدرتها على مواجهة المرض.

وعن تلقيها رسالة من أميرة ويلز قالت مانيشا كويرالا: "أنا مسرورة للغاية لتلقي مثل هذا الرد الحار منها، وأتمنى لها كل التوفيق".

كانت كيت ميدلتون، قد ظهرت سابقًا، خلال مقطع مُصوّر، تُعلن من خلاله عن إتمامها العلاج، أطلت أميرة ويلز، خلال الفيديو، مرتديةً فستانًا من تصميم "فيرونيكا بيرد"، لتعود بهذا أميرة ويلز، إلى الساحة العامة بعد تجاوزها علاجها الكيميائي، وذلك بعد فترة طويلة من الانقطاع منذ تشخيص إصابتها بمرض السرطان.

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