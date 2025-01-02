شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم واحد.. 70 شهيدًا وعشرات الجرحى في قصف الاحتلال على غزة والان نبدء بالتفاصيل

استشهاد 18 فلسطينيًا وسط غزة

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس، إلى 70 شهيدًا وعشرات الجرحى، بينهم أطفال ونساء.واستشهد 4 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بينهم صحفي، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، استهدف مدينة غزة وبلدة الزوايدة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر في غارة إسرائيلية على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.كما استشهد مصور صحفي في قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الصحفيين في العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 202 شهيد.استشهد 18 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، على مدينتي دير البلح وخان يونس.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى، بأن 8 فلسطينيين استشهدوا في قصف للاحتلال على تجمع للفلسطينيين في مدينة دير البلح وسط القطاع.كما استشهد 10 فلسطينيين وأصيب عدد آخر في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف بناية سكنية وسط مدينة خان يونس.