شكرا لقرائتكم خبر عن أكتوبر 2024.. 30% نموًا في الميزان التجاري بزيادة 4 مليارات ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الميزان التجاري في المملكة نموًا على أساس شهري بنسبة 30%، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال في شهر أكتوبر 2024، محققًا فائضًا بقيمة 20,769 مليار ريال، مقارنة بقيمة 15,999 مليار ريال في شهر سبتمبر من العام نفسه، وفقًا للبيانات الأولية لنشرة التجارة الدولية للمملكة الصادرة حديثًا.

ليبلغ حجم التجارة الدولية للمملكة ما قيمته 164,794 مليار ريال، والتي سجلت نموا بنسبة 2%، بزيادة بلغت 2,594 مليار ريال، مقارنة بـ 162,200 مليار ريال في شهر سبتمبر من العام نفسه.

الصادرات السلعية والبترولية

بلغت الصادرات السلعية ما قيمته 92,782 مليار ريال من إجمالي حجم التجارة، في حين بلغت الواردات السلعية 72,012 مليار ريال.

وسجلت الصادرات السلعية الوطنية غير البترولية ما قيمته نحو 19,413 مليار ريال في أكتوبر 2024، شكلت ما نسبته 21% من إجمالي الصادرات.



الصادرات السلعية للمملكة

كما سجلت الصادرات البترولية ما قيمته نحو 67,399 مليار ريال، شكّلت ما نسبته 72.6% من إجمالي الصادرات.فيما بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 5,968 مليارات ريال، شكّلت ما نسبته 6.4% من إجمالي الصادرات.

تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية، مجموعات الدول المُصدر لها في شهر أكتوبر 2024، لتستحوذ على ما نسبته 52.2% من إجمالي الصادرات السلعية للمملكة بقيمة 48,409 مليار ريال.

وحلت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثانيًا كأكثر مجموعات الدول المُصدر لها بنسبة 13.1% من إجمالي الصادرات السلعية، بقيمة 12,157 مليار ريال.



قائمة الصادرات حسب الدول

وجاءت ثالثًا مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 13% من إجمالي الصادرات السلعية بقيمة 12,071 مليارات ريال.

في جانب قائمة الصادرات حسب الدول، جاءت الصين في المرتبة الأولى كأكبر الدول المُصدر لها لتستحوذ على ما نسبته 16.1% من إجمالي الصادرات السلعية، بقيمة 14,951 مليار ريال في شهر أكتوبر 2024.

فيما حلت الهند ثانيًا بقيمة 8,793 مليارات ريال، بنسبة 9.5% من إجمالي الصادرات السلعية.

وجاءت اليابان ثالث الدول المُصدر لها بقيمة 8,703 مليارات ريال، وبنسبة 9.4% من إجمالي الصادرات السلعية.



الصادرات غير البترولية

عبرت الصادرات غير البترولية تشمل إعادة التصدير، من خلال 33 منفذًا جمركيًا متنوعًا ما بين (بحري، وبري، وجوي)، وبلغت قيمتها الأولية 25,382 مليار ريال.

وحقق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل أعلى قيمة بين جميع وسائل النقل المتاحة والمنافذ المختلفة، بقيمة بلغت 3,775 مليارات ريال، وبنسبة 15% من الإجمالي.