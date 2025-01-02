شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

أماكن انتشار الضباب

أقل درجة حرارة

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب خفيف إلى متوسط على أجزاء من 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الجمعة.وتستمر الظاهرة حتى الساعة 8 من صباح الجمعة.وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 -5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط.مكة المكرمة: العرضيات.عسير: المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والبرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.جازان: الدرب وبيش وجازان وفرسان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.سجلت كل من طريف والقريات أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الخميس، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد فقد سجلتا درجة واحدة مئويةوفي المرتبة الثانية جاءت تبوك وحائل وسجلتا درجتين، ثم رفحاء بـ 3 مئويةأما القصيم وسكاكا عرعر، فسجلت كل منها 4 درجات، ثم الطائف بـ5 درجات مئوية