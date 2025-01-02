الامارات | متطوعون شاركوا في احتفالات رأس السنة بدبي: تجربة لا تُنسى من البهجة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك مئات المتطوعين من أفراد المجتمع شرطة دبي في تنظيم وتأمين احتفالات رأس السنة الجديدة 2025، ضمن أنشطة مختلفة.

وقال القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، إن الجميع كان متعاوناً لإنجاح الفعاليات، التي بلغ عددها 44 فعالية و36 موقعاً للألعاب النارية، تحت مظلة لجنة تأمين الفعاليات في دبي، مشيراً إلى أن هناك جهوداً لمجهولين، من بينهم متطوعون، قضوا ساعات طويلة في مواقع الفعاليات، وبعضهم حضر من الواحدة ظهر يوم 31 ديسمبر إلى السادسة من صباح اليوم التالي.

وأضاف المري لـ«الإمارات اليوم»، على هامش احتفالات رأس السنة بمنطقة برج خليفة، أن دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة دبي على وجه الخصوص، نموذج فريد من تضافر جهود المجتمع، بما يعكس صورة مشرفة في إدارة الفعاليات الكبرى، مثل احتفالات رأس السنة.

وأشار إلى أن الجميع شارك من أجل إنجاح الفعاليات، في مختلف المناطق، معرباً عن تقديره لكل فرد أسهم في تنظيم الاحتفالات وخروجها بشكل رائع، خصوصاً الجنود المجهولين من المتطوعين وسائقي مركبات الأجرة والحافلات والإسعاف، لافتاً إلى أن هذا هو مجتمع دبي الذي يتجلى دوره في المناسبات الكبرى.

وكشف متطوعون، شاركوا في تنظيم وتأمين فعاليات رأس السنة بمنطقة برج خليفة، عن خضوعهم لدورات تخصصية بشرطة دبي، تتيح لهم المشاركة في أعمال تطوعية، مؤكدين أنها كانت تجربة لا تنسى في ظل أجواء احتفالية مليئة بالبهجة والسعادة.

وقالت آمنة الفلاسي، موظفة مواطنة، إنها خضعت لدورة متخصصة بإدارة البحث والإنقاذ في شرطة دبي، وحين فتح باب التطوع للمشاركة في تنظيم فعاليات رأس السنة لم تتردد، وسجلت لدى منصة التطوع، وحضرت في ساعة مبكرة لمنطقة برج خليفة، وشاركت ضمن فريق الإدارة.

وأضافت أن الدور التطوعي الذي تقوم به مع شرطة دبي يختلف كلياً عن عملها الأصلي، ما يكسبها خبرات إضافية، ويتيح لها فرصة الانخراط في أنشطة متنوعة، كما أنها اكتسبت معرفة جديدة من خلال الدورة التي خضعت لها بمركز الاستجابة للحوادث بإدارة البحث والإنقاذ في شرطة دبي.

بدورها، ذكرت فاطمة سالمين، موظفة، أن المشاركة في تنظيم احتفالات رأس السنة لم تكن التجربة التطوعية الأولى لها من خلال شرطة دبي، إذ أسهمت في أنشطة تطوعية أخرى على مدار خمس سنوات مضت، مؤكدة أن من الرائع القيام بدور مجتمعي مختلف عن العمل الأصلي.

وأضافت أنها تمركزت بموقعها في بوليفارد محمد بن راشد للمشاركة في تأمين وتنظيم احتفالات برج خليفة، منذ الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأول بالسنة الجديدة.

وأكدت أن الأجواء كانت رائعة بكل المقاييس في ظل توافد الأسر والأشخاص من مختلف الأعمار، ما أضاف نوعاً من البهجة، خصوصاً من جانب الأطفال، لافتة إلى أن الاحتفالات تزداد جمالاً كل عام، ورغم قضائها ساعات طويلة في تأمين الاحتفالات مع شرطة دبي، إلا أنها لا تشعر بالوقت في ظل المشاعر الجميلة التي يُظهرها الجميع.

وذكرت المتطوعة أنيسة علم الدين أنها أنهت دراستها الجامعية، أخيراً، وحين فُتح باب التطوع للمشاركة في تنظيم عمليات السير وإدارة حركة مرتادي منطقة برج خليفة لم تتردد في المشاركة، بل شجعت عدداً من أصدقائها على الحضور، وكانوا معاً وسط أجواء مبهرة لا تنسى.

وأضافت أنها تمركزت خلال الاحتفالات على أحد المعابر بشارع برج خليفة، وأسهمت في تنظيم حركة العابرين، وتوجيههم إلى النقاط المناسبة لمشاهدة الألعاب النارية، مشيرة إلى أن رواد الاحتفالات كانوا رائعين في التجاوب مع الإرشادات، وكأن الجميع أسرة واحدة، يستمتع أفرادها معاً بتلك اللحظات السعيدة.

وأعلنت شرطة دبي عبر منصة التطوع الخاصة بها في موقعها الإلكتروني عن فتح باب التطوع للمشاركة في احتفالات رأس السنة الميلادية 2025، لافتة إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز دعم المجتمع، وتتيح الفرصة أمام المتطوعين للانخراط في أنشطة متعددة، تتضمن تنظيم حركة المرور مع رقباء السير بالإدارة العامة للمرور، وإرشاد الجمهور إلى المواقع المحددة، مؤكدة أن الباب مفتوح أمام الراغبين في المساهمة مع القيادة العامة لشرطة دبي في إحداث تأثير إيجابي بالمجتمع.

ورحّبت شرطة دبي بالمتطوعين من جميع الجنسيات الذين تراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، باللغات العربية أو الإنجليزية، أو الهندية.

وحرصت شرطة دبي على التوسع في الأدوار التطوعية خلال احتفالات رأس السنة الجديدة، في ظل استراتيجيتها لتعزيز المشاركة المجتمعية، فأطلقت مبادرة «مصورين لفعالية رأس السنة 2025» التي تتيح الإسهام في التغطية الإعلامية لرأس السنة من مواقع مختلفة، لمن يتمتع بمهارة التصوير، لتسليط الضوء على دور رجال الشرطة في تأمين الاحتفالات.

. شرطة دبي أطلقت مبادرة «مصورين لفعالية رأس السنة 2025» للتوسع في الأدوار التطوعية.