شكرا لقرائتكم خبر عن حفل لطلاب فصول البيانو والكمان بمركز تنمية المواهب بالأوبرا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم وزارة الثقافة من خلال دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لطلاب فصول البيانو والكمان بمركز تنمية المواهب، تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر، وذلك في الثامنة مساء اليوم الجمعة بالمسرح الصغير.

ويضم الحفل مقطوعات عالمية يقدمها 3 فصول للبيانو الأول تحت إشراف وتدريب الدكتورة إيناس محمد ويقدم أعمال لكل من باخ، شوستاكو ڤيتشتشايكوفسكي، ريتشارد كليدرمان وشوبان، إضافة إلى مقطوعات لمؤلفين مصريين وهى رومانتك ليونس بدر والرقص على النيل لمحمد سعد باشا، ويا مسافر وحدك للموسيقار محمد عبد الوهاب، ويشارك في الأداء كل من چاسمين محمد حسن مراد، سما إسلام البارودي، سارة طارق إبراهيم عبد النبي، حبيبة محمد شريف محمد ويوسف شريف علي.

الفصل الثانى للفنان أحمد رشاد ويقدم مقطوعات لباخ، هايدن وبورجموللر ويشارك بالأداء الطلاب أسيا سامح، أنس مصطفى، ورد هيثم، حازم معروف ،كارين ريمون، عادل وائل، لي لي هاني ومارتين چون.

والفصل الثالث للفنانة نهى درويش وتقدم مقطوعتين لشوبان، ويشارك بالأداء كلامن يارا كريم وأحمد شاكر.

كما يتضمن الحفل مقطوعات عالمية لفصول الكمان إشراف وتدريب الفنان يوسف سامح ويقدم أعمال منها كونشيرتو الكمان لفيفالدى، المزارع السعيد، الربيع من الفصول الأربعة، هيا أيها الصغار، أغنية من الحديقة السرية والبجعة لكامى سان سانس وغيرها، ويشارك بالأداء كل من أسر محمود، أروى محمد، ليلى محمد، إلينا نعيم، عليا معتز، إياد أحمد، مليكة، لوسيندا محمد، لارا محمد، نور حلمي، هايدي محمد، چومانا نعيم، ميرا عصام، رؤى وائل، مارينا مجدي، ياسمين محمد، شهد محمد، أيتن طارق، محمد أكرم وبلال محمود.

أما فصل الفنان أدهم حسن فيتضمن مؤلفات لفيفالدى، باخ وليوباتنوف ويشارك بالعزف كل من كارما أحمد عبده، لوچي هاني حمدي، كاترين بيشوي سامي، فرح أحمد خفاجي، همسة محمد الملاح ومودة عبد الرؤوف أحمد.