شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أبطال جدد ينضمون للموسم الخامس من سلسلة For All Mankind والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم كل من شون كوفمان (The Summer I Turned Pretty) وروبي كروز (Bottoms) وإينيس أسيرسون (Royalteen) إلى الموسم الخامس من سلسلة For All Mankind الذى يطرح على منصة أبل +.

سيلعب كوفمان دور أليكس بوليتوف بالدوين، ابن كيلي بالدوين (وو) وحفيد إد (كينامان)، وستلعب كروز دور ليلي ديل، الابنة الصغرى لمايلز وأماندا ديل (كيبيل وشانون لوسيو)، وستلعب أسيرسون دور إيه جي جاريت، جندي مشاة بحرية أمريكي يتدرب لمهمة فضائية.



أبطال For All Mankind الجدد

وذلك بعدما أعلنت منصة Apple Tv تجديد مسلسل For All Mankind، لموسم خامس بعد طرح آخر حلقات الموسم الرابع من السلسلة في يناير الماضى بعد النجاح الكبير الذى حققه العمل، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale"، على أن يعلن عن موعد طرح المسلسل قريبا.

وعرض الموسم الرابع من مسلسل For All Mankind في 10 نوفمبر من العام الماضى 2023، على منصة Apple Tv، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

ويدور مسلسل "For All Mankind" حول ما كان سيحدث لو لم ينته سباق الفضاء العالمي، يبدأ الموسم الثاني بعقد من الزمن بعد الموسم الأول في عام 1983، إنه ذروة الحرب الباردة والتوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في ذروتها، رونالد ريجان هو الرئيس وتهدد الطموحات الكبرى للعلم واستكشاف الفضاء بتبديدها بينما تتنافس الولايات المتحدة والسوفييت وجهًا لوجه للسيطرة على المواقع الغنية بالموارد على القمر.

وانتقلت وزارة الدفاع إلى التحكم في المهام، وأصبحت عسكرة وكالة ناسا مركزية في قصص العديد من الشخصيات: بعضها يحاربها، والبعض يستخدمها كفرصة لتعزيز مصالحهم الخاصة، والبعض يجد نفسه في ذروة الصراع قد يؤدي إلى حرب نووية.

المسلسل من بطولة جويل كينمان ومايكل دورمان وسارة جونز وشانتل فان سانتن ورين شميدت وجودي بلفور وكريس مارشال وسونيا والجر، بالإضافة إلى ذلك جددت منصة Apple مسلسل "For All Mankind" للموسم الثالث.