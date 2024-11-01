عاجل.. الداخلية تعلن تنفيذ حكم القتل في العتيبي والحازمي بالرياض وتُصدر تحذيراً شديد اللهجة

قامت وزارة الداخلية قبل قليل بإصدار بيان بشأن تنفيذ حكم القتل في مواطنين سعوديين قاما بالتخابر مع بعض الكيانات الإرهابية وخانا وطنهما، ووفق البيان الصادر عن الداخلية فإن كل من تركي بن محمد بن عشيش الحازمي وسلطان بن محمد بن كميخ العتيبي السعوديين الجنسية، اعتنقا منهج إرهابي واستباحوا الأعراض والدماء، وهددوا أمن واستقرار البلاد.

بيان وزارة الداخلية اليوم

وأضافت الداخلية أن المذكورين تم إحالتهما للنيابة ووجهت إليهما التهم المذكورة وثبت إدانتهما بحكم المحكمة المختصة وتم الحكم عليهما بالقتل، وأيدت المحكمة العليا هذا الحكم، وتم تنفيذ القتل فيهما بمنطقة الرياض.

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وحذرت وزارة الداخلية كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المجتمع، أو تعريض وحدة الوطن للخطر، بأنه سيلقى نفس الجزاء، وأكدت الوزارة على حرص الحكومة على تحقيق العدل واستتباب الأمن في ربوع البلاد.