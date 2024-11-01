شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق تحديث ChromeOS 130 اليوم.. بمزايا حصرية من الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

تطرح جوجل، تحديث ChromeOS 130، حيث تحصل أيضًا طرازات Chromebook Plus المزودة بوحدة NPU على ميزات خاصة حصرية، مثل تطبيق المسجل الجديد مع الذكاء الاصطناعي والميكروفون المحسن وتأثيرات الكاميرا وأدوات Gemini AI .

وتوجد قائمة طويلة من التغييرات في الإصدار 130، مثل ميزة Quick Insert هي طريقة لإضافة رموز تعبيرية أو صور GIF أو روابط إلى المواقع التي تمت زيارتها مؤخرًا والوصول إلى ميزات الذكاء الاصطناعي أيضًا.

ومن أهم المزايا الجديدة التى يطرحها التحديث وضع التركيز من خلال تنشيط عدم الإزعاج وجدولة الوقت لتقليل عوامل التشتيت أثناء العمل، مع ميزة Welcome Recap وهي عبارة عن ميزة اختيارية تلخص كل ما كنت تفعله آخر مرة حتى تتمكن من إعادة فتح التطبيقات والعلامات التبويبية للعودة إلى العمل بسرعة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا ميزة مساعدتي في القراءة القائمة على الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) لعرض ملخصات نصية، تتميز هذه الميزة أيضا بعمود سؤال الإجابة الذي يمكن استخدامه لإثارة أسئلة أكثر تحديدا حول القراءة في المتصفح أو المعرض.