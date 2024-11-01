فن ومشاهير

بينار دينيز تستعرض حملها.. واحتفال ثانٍ بزفافها

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة التركية بينار دينيز صورة على حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت ببطن منتفخ، مما أثار إعجاب الكثير من المتابعين الذين تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير.

في سياق آخر، احتفلت بينار دينيز وزوجها كان يلديريم بزفافهما للمرة الثانية في حفل عائلي خاص أقاماه في تركيا، وتضمنت المناسبة حفل عشاء خاص حضره المقربون.

ووفقًا لصحيفة ENN Magazine، التي نشرت تفاصيل الحدث، لم تؤكد دينيز خبر حملها بعد، رغم ظهوره مجددًا على الساحة الإعلامية بعد حضورها لحفل العشاء.

واكتفت بتعليق مقتضب قائلة: “أحلامنا بدأت تتحقق شيئًا فشيئًا”.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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