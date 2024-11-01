كلمات مؤثرة للبنان.. هيفاء وهبي صوت وطني يصدح في وجه العدوان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكّدت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مرة أخرى موقفها الوطني الراسخ ودعمها لوطنها لبنان، وذلك في ظل الهجمات الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف مناطق لبنانية متعددة، معبّرة عن رفضها الكامل واستنكارها للعدوان المتواصل على بلدها الحبيب.

وعبر حسابها على “إنستغرام”، نشرت وهبي صورة مؤثرة للعاصمة بيروت ضمن خاصية القصص المصورة، أرفقتها بكلمات صادقة عكست عشقها للبنان: “ما هو لبنان بالنسبة لي؟ قلب لا يتوقف عن الخفقان حتى في أحلك العواصف”، في إشارة منها إلى صمود الشعب اللبناني وشجاعة وطنها في مواجهة الأزمات.

وفي خطوة تعبّر عن تضامنها العميق، نشرت وهبي صورة أخرى تُظهر خارطة لبنان والمناطق التي تتعرض للقصف، وكتبت عليها عبارة قوية: “بشمالك، بجنوبك، بسهلك بحبك”، مؤكدة على وحدتها مع الشعب اللبناني بأكمله، شمالاً وجنوباً، وارتباطها العميق بكل شبر من أرض الوطن.

تأتي هذه الخطوة من هيفاء وهبي كرسالة تضامن وطنية، تعكس حبها الكبير للبنان واعتزازها بصمود شعبه أمام التحديات، لتثبت أنها ليست فقط فنانة لامعة، بل أيضاً صوت لبناني وطني يقف في الصفوف الأمامية للدفاع عن وطنه وحقوق شعبه.