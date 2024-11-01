شيرين عبد الوهاب: عُدت من الأسر وربنا هيجيبلي حقي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلّت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب في بث مباشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث شاركت جوانب من حياتها الخاصة والمهنية مع جمهورها.

وأعربت شيرين عن رغبتها في التركيز على أسرتها وفنها لتعويض الوقت الذي ضاع من عمرها، وقالت: “مش عايزة آخر 10 سنين في حياتي، وربنا هيجيبلي حقي من اللي زعّلني”.

وتحدثت عبد الوهاب عن تجربتها الأخيرة ووصفتها بـ”الأسر” الذي عادت منه، في إشارة إلى أزماتها المتكررة مع طليقها الفنان حسام حبيب. وأضافت أنها تتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات الفنية، قائلةً: “سقف أحلامي مبينتهيش، وأنا راضية باللي عملته، لكن ساعات بقول أنا معملتش حاجة خالص”.

كما شكرت شيرين كل من دعمها في محنها، مشيرة إلى أنها تستمد قوتها من إيمانها بالله ومن جمهورها الوفي. وفي إنجاز جديد، دخلت شيرين موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، بعد تصدّرها قائمة Billboard لأفضل 100 فنان عربي الأكثر استماعاً لمدة 11 أسبوعاً متتالياً، منذ 16 مارس 2024، بفضل أغانيها الشهيرة، مثل “كلام عينه”، “الوتر الحسّاس”، و”صبري قليل”.