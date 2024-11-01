بعد وعكتها الصحية.. كاردي بي تحسم قرارها بشأن الإنتخابات الأمريكية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أفادت وسائل إعلام عالمية بأن النجمة العالمية كاردي بي ستعلن اليوم رسميًا دعمها للمرشحة الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس، حيث ستلقي كلمة في تجمع انتخابي لهاريس لتسليط الضوء على هذا الدعم.

من جهة أخرى، طمأنت كاردي بي جمهورها مؤخرًا بعد تعرضها لوعكة صحية أدت إلى دخولها المستشفى.

وشاركت منشورًا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه: “أنا حزينة جدًا لمشاركة هذه الأخبار، لكني كنت في المستشفى أتعافى من حالة طبية طارئة في اليومين الماضيين، ولن أتمكن من الأداء في ONE MusicFest”.

يُذكر أن كاردي بي كانت من أبرز الأسماء المشاركة في مهرجان ONE MusicFest، الذي يُقام في أتلانتا، جورجيا، ويُعد من أهم المهرجانات الموسيقية في الولايات المتحدة. وغيابها عن المهرجان كان بسبب حالتها الصحية الطارئة، مما أثار قلق محبيها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل.