إليسا تجدد رسالتها حول سرطان الثدي: “الاكتشاف المبكر أنقذ حياتي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعادت النجمة اللبنانية إليسا نشر مقطع فيديو عبر حسابها على “إنستغرام” للطبيبين الدكتور توفيق عيد والدكتور مروان غصن، يشرحان فيه نهج العلاج الفعال لسرطان الثدي، وذلك بعد انتصارها على المرض منذ سنوات.

وجاء هذا المنشور بالتزامن مع شهر أكتوبر، الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي.

وجهت إليسا رسالة مؤثرة للنساء، تستذكر فيها معركتها الخاصة وقوة إرادتها، وقالت: “في شهر تشرين الأول من كل عام، أتذكر المعركة التي خضتها والقوة التي وجدتها. لقد أنقذ الاكتشاف المبكر حياتي، من فضلك لا تنتظري. قومي بإجراء الاختبار اللازم من أجلك ومن أجل من يحبك”.

يُذكر أن إليسا كانت قد أعلنت إصابتها بسرطان الثدي عام 2018 من خلال فيديو كليب أغنية “إلى كل اللي بيحبوني”، حيث كشفت فيه عن شفائها ورحلتها في محاربة المرض، مؤكدةً على أهمية الأمل والفحص المبكر في إنقاذ الأرواح.