بفستان بقصة سندريلا.. داليا مصطفى تتألق في ختام الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

أطلت الفنانة داليا مصطفى على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة جذابة.



وارتدت داليا فستان طويل منفوش يشبه فستان العروس بقصة سندريلا، ونسقت مع الإطلالة مجوهرات ماسية لامعة تمثلت في أقراط وعقد وأساور.



واعتمدت مكياجا ناعما يبرز ملامحها، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

وتُختتم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، وذلك بحضور واسع من نجوم الفن، ويحيي النجم محمد رمضان الحفل الختامي، فيما تبث قناة "القاهرة والناس" مراسم الحفل مباشرة على الهواء.

وانطلقت مساء الخميس الماضي، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحفل افتتاح مميز، حضره نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، ويُعد المهرجان من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، إذ يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.