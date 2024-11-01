شكرا لقرائتكم خبر عن مثلث أحمر وشال وبطيخة.. نجوم الفن يتزينون برموز المقاومة الفلسطينية بالجونة والان مع تفاصيل الخبر

دومًا ستظل القضية الفلسطينية هي الشاغل الأكبر للشعب المصري والعربي وهو ما نراه في كل الفئات والمجالات، وللفن دور كبير في دعم القضية الفلسطينية في مختلف الأزمنة وبأشكال مختلفة، وهو ما نراه من خلال الأعمال الفنية في السينما والدراما.

ولم يختلف الأمر أيضًا في المحافل الفنية والمهرجانات السينمائية، وهو ما شاهدناه خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة فظهر عدد من الفنانين وصناع السينما برموز المقاومة الفلسطينية المختلفة التي تدل علي دعمهم الدائم لفلسطين.

كندة علوش وأميرة السيد بالشال الفلسطيني

حضرت النجمة كندة علوش إحدى ندوات مهرجان الجونة مرتدية الشال الفلسطيني، وهو ما ارتدته أيضًا الفنانة المصرية النمساوية أثناء حضورها علي السجادة الحمراء الخاصة بالفيلم الجزائري "196 متر" الذي عرض ضمن فعاليات المهرجان.

كندة-علوش إنجي أبو السعود والمخرجة ليلي عباس بالمثلث الأحمر "المسافة صفر"

ارتدت الفنانة إنجي أبو السعود فستانًا من اللون الأخضر وحملت شنطة على هيئة المثلث الأحمر التي تستخدمه المقاومة الفلسطينية في تصويرها فيديوهات حربها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وظهرت المخرجة ليلي عباس بحلق علي هيئة المثلث الأحمر.







انجى-ابو-السعود

جهاد حسام الدين

ظهرت الفنانة جهاد حسام الدين بفستان يتسم باللون الأخضر مطبوع عليه شكل النصف بطيخة رمز المقاومة الفلسطينية وذلك خلال حضورها عرض الفيلم الفلسطيني "شكرًا لأنك تحلم معنا".



جهاد-حسام-الدين

هنادي مهنا وتارا عماد بشنطة مطرزة برموز المقاومة الفلسطينية

حضرت كل من الفنانة هنادي مهنا والفنانة تارا عماد ندوات أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، وحملت كب منهما حقيبة مطرزة بكل رموز المقاومة الفلسطينية وعلم فلسطين.



هنادى-مهنا

استقبال حافل للفيلم الفلسطيني "ما بعد"

حظى الفيلم الفلسطينى القصير "ما بعد" للمخرجة مها حاج باستقبال حافل من الجمهور والنقاد والسينمائيين عند عرضه فى المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائى، وذلك فى عرضه الأول بالعالم العربى، ونال الفيلم بعد انتهاء عرضه تصفيقًا حادًا من الجمهور تأثرًا بقصته التى تتعمق فى تعقيدات التعامل مع الألم الذى لا يمكن تصوره.