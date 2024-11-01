هديّة من فهد الكُبيسي لجمهوره المغربيّ… شاهدوا بالفيديو

أطلق الفنّان فهد الكبيسي، أغنية رومنسيّة جديدة باللهجة المغربيّة، بعنوان “حبّك صار”، من كلمات محمد المغربيّ وألحان مهدي مزين وإنتاج”روتانا”، عبر قناته الرّسميّة على “يوتيوب” ومختلف المنصّات الرّقميّة.

بهذه المناسبة، عبّر فهد الكبيسي، عن سعادته بصدور الأغنية، إذ نشر عبر صفحته على “إكس”، مقطعًا مصوّرًا من الأغنية على طريقة الفيديو كليب، تحت إشراف المخرج علاء الأنصاريّ وعلّق: “سعيد جدًّا بإطلاق أغنيتي الجديدة “حُبّك صار”، باللهجة المغربيّة، أتمنّى لكم إستماعًا ومشاهدةً ممتعَين”.

يقول مطلع الأغنية:”أول مرّة نخسر حربي.. كانت بيني وبين قلبي غلبني.. حكم عليا نبغيك”.

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على صعيد الحفلات، يستكمل “الكبيسي” تجهيزاته لإحياء جلسة غنائية تجمعه بالفنانة أميمة طالب في السادس من كانون الأول/ديسمبر وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض ٢٠٢٤.