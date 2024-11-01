شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يزعم تقدمه في الانتخابات ضد هاريس.. ما الجديد؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زعم دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، أنه يتقدم في كل واحدة من الولايات السبع المتأرجحة، التي ستقرر نتيجة الانتخابات.

وقال ترامب "الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقفنا هو الغش"، مضيفًا: "إنني أتقدم في كل ولاية متأرجحة". الانتخابات الأمريكية وأكد ترامب أن محاولات مختلفة للاحتيال، كُشف عنها بالفعل.

وكان دونالد ترامب قد رفع دعوى قضائية أمس الخميس ضد قناة (سي بي إس) التلفزيونية الأمريكية، واتهمها بالتلاعب بالمقابلة مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

ويطالب ترامب بتعويضات تبلغ 10 مليارات دولار، وقد رُفعت قضية في محكمة في تكساس، كخطوة محسوبة لضمان إسناد القضية إلى قاض محافظ.

ومع ذلك، هناك ضعف في احتمال نجاح القضية، نظرا للتعديل الأول في الدستور الأمريكي، الذي يمنح حماية قوية لحرية التعبير. مقابلة هاريس واندلعت الخلافات في أوائل أكتوبر حول مقابلة مع هاريس في البرنامج السياسي الشهير"60 دقيقة".

وسُئلت "هاريس" بشأن الاحتلال الإسرائيلي وبثت (سي بي إس) مقطعين مختلفين من إجاباتها على مدار يومين متتاليين.

وأدى هذا إلى اتهام أنصار ترامب للقناة بتقديم هاريس بصورة أكثر إيجابية عمدًا.

وطالب محامو ترامب لاحقًا بإصدار النص الكامل للمقابلة، وهو ما رفضته (سي بي إس).

كما رفضت القناة مزاعم التلاعب وأكدت أن تقسيم أجزاء من المقابلة أمر شائع لتناسب قيود وقت البرنامج.

