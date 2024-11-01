إيما هيمينغ زوجة بروس ويليس تُخبر أطفالها بأن والدهم لن يتحسن

ميرنا وليد - بيروت - قررت إيما هيمينغ، زوجة النجم العالمي بروس ويليس، إخبار أطفالها بالحقيقة حول حالة والدهم الصحية، التي تشمل معاناته من الخرف والزهايمر.

وذكرت أن الشفافية مهمة لكي يتمكن الأطفال من فهم التحديات التي يواجهها والدهم.

هيمينغ أكدت خلال حديثها مع صحيفة "ميرور" أنها تتجنب تلطيف الحقائق، مشيرةً إلى أهمية تثقيف أطفالها حول المرض، خاصة بعد فترة طويلة من تلقي التشخيص الصحيح. وصرحت أن بروس لن يتحسن، لكنها وعدت بألا يؤدي ذلك إلى تدمير الأسرة.

كما أوضحت أن بروس بدأ يعاني من التلعثم في صغره، مما جعلها لا تدرك في البداية أنه كان يشير إلى حالة صحية خطيرة. وفي الأسابيع الأخيرة، تم الكشف عن أن حالته الصحية قد تدهورت، مما أثار قلق عائلته.

في شباط 2023، أعلنت العائلة عن تشخيص بروس بمرض التنكس الجبهي الصدغي (FTD)، بعد أن كان قد اعتزل التمثيل بسبب فقدان القدرة على الكلام، وأعربت هيمينغ عن امتنانها لعائلتها الداعمة، مؤكدةً على أهمية الدعم العاطفي خلال هذه الأوقات الصعبة.

