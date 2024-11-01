مسلسل "الحشاشين" يعود من جديد .. فيلم وثائقي يكشف كواليس نجاح المسلسل

ميرنا وليد - بيروت - يعود مسلسل "الحشاشين" إلى الواجهة عبر فيلم وثائقي يسلط الضوء على رحلة صناعة العمل الناجح، الذي حقق شهرة واسعة خلال موسم دراما رمضان 2024.

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن هذا الفيلم، الذي يستعرض الجوانب الفنية والإنتاجية للعمل، مستعرضاً المراحل التي مر بها على مدار عامين.

يغطي الفيلم كل تفاصيل العمل من الكتابة والتمثيل إلى الإخراج واستخدام تقنيات التصوير الحديثة، ويربط بين الحقائق التاريخية حول فرقة الحشاشين في القرن الحادي عشر الميلادي والخيال الدرامي الذي أبدعه صناع المسلسل. كما يتناول الفيلم التحليل الديني والسياسي والاجتماعي لشخصية حسن الصباح، مؤسس الفرقة، وتأثير أفكاره على الجماعات اللاحقة.

تم تصوير الفيلم داخل ديكور المسلسل في مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر، بمشاركة نقاد وكُتّاب وخبراء، مع بعض المقابلات في عدة دول. على الرغم من النجاح النقدي والجماهيري للمسلسل، تعرض للعمل لهجوم بسبب استخدام اللهجة العامية بدلاً من الفصحى، لكن مخرجه بيتر ميمي دافع عن القرار مشيراً إلى أن العمل مستوحى من التاريخ وليس وثيقة تاريخية بحتة.

