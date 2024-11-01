أدرين شلي ممثلة ومخرجة موهوبة تركت بصمة واضحة في عالم السينما المستقلة

ميرنا وليد - بيروت - تصادف اليوم، 1 تشرين الثاني، ذكرى وفاة أدرين شلي، الممثلة والمخرجة الموهوبة التي تركت بصمة واضحة في عالم السينما المستقلة.

وُلِدت أدرين في كوينز، نيويورك، لأبوين هما إلين لانغباوم وشيلدون ليفين، حيث تخرجت من مدرسة جيرicho الثانوية في نيويورك. بعد ذلك، التحقت بجامعة بوسطن حيث درست إنتاج الأفلام، لكنها انتقلت إلى مانهاتن قبل أن تكمل دراستها، لتبدأ مسيرتها الفنية في السينما المستقلة.

برزت شلي من خلال أدائها في أفلام مثل "الحقيقة التي لا تصدق" (1989) و"الثقة" (1990)، قبل أن تنتقل إلى مجال الإخراج والكتابة. من بين أعمالها الشهيرة فيلم "سأخذك إلى هناك" (1999) و"نادل" (2007) الذي يُعتبر آخر أفلامها.

للأسف، في 1 تشرين الثاني 2006، فقدنا أدرين بشكل مأساوي، حيث تم قتلها. تركت وراءها زوجها آندي أوستروي وابنتها صوفي، لتظل ذكراها حية في قلوب محبي السينما وعشاق الفن. في عيد ميلادها، نحتفل بمساهمتها الكبيرة في عالم الفن ونتذكر إبداعها الذي أثرى السينما المستقلة.