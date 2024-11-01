لطيفة التونسية تعايد الجزائر وشعبها بذكرى الثورة الجزائرية - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الفنانة لطيفة التونسية دولة الجزائر وشعبها بالذكرى الـ 70 للثورة الجزائرية، ونشرت فيديو من حفل سابق لها في الجزائر و هي تغني النشيد الوطني الجزائري، وعلقت كاتبة: "كل سنة وبلد المليون شهيد بألف خير كل سنة والچزائر الوفية المخلصة .

. بلد الابطال والشرفاء بألف خير و امن و امان .. ربنا يحفظ الجزائر و يحفظ ارضها وشعبها وكل ناسها.

وكانت وجهت لطيفة التونسية رسالة لفتاة تقوم بزيارة قبر والدة الفنانة كل يوم جمعة، ونشرت لطيفة مقطع فيديو للقبر على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت بالقول: "شكري لكي مايوفيكي يا صفا ⁦ انك كل يوم جمعه تعملي مسافات لزيارة قبر امي عاجزه عن الشكر انتي لست معجبه عاديه ربنا يحميكي ويوفقك ويجعله في ميزان حسناتك

وكانت شاركت لطيفة التونسية مؤخرا مقطعاً من كليب أغنيتها القديمة التي تحمل إسم "أمنلي بيت" التي غنتها باللهجة اللبنانية، وذلك عبر حسابها الخاص، عبرت من خلالها عن حزنها لما يحصل في لبنان، وعلقت بالقول :"ربنا يحمي لبنان ويحمي كل اللبنانيين ويعدي هذه الأزمة على خير".