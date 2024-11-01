بالصورة - منزل الراحل محمد شامل بعد تعرضه للتدمير

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لمنزل الممثل القدير الراحل محمد شامل، بعد تعرضه للتدمير بسبب الحـ رب التي يعيشها لبنان، يظهر فيها حجم الضرر الكبيرة الخاص بمنزله، حيث لم يبقى من البناء سوا الركام.



وكان حفيد شامل الممثل والكاتب المسرحي زياد عيتاني قد كشف عن أن معظم أرشيف "جده" لا يزال داخل المنزل، معبراً عن إستيائه بسبب هذا الخسارة الكبيرة.

وكان عيتاني قد علق قائلاً: "هكذا ، بطرفة عين قرر برابرة العصر وهمج الارض القضاء على مبنى تم تشييده منتصف سبعينيات القرن الماضي انذر افيـ خاي السـ مج سكان المبنى القديم الخالي في حـ ارة حريك" لاخلائه قبل ان تسقط التكنولوجيا الامـ يركية على المبنى الذي يضم ذكريات واوراق وارشيف الفنان الذي عرفه لبنان بسلسلة اعمال خالدة ، اشهرها " الدنيا هيك " الذي عرض لسنوات في تلفزيون لبنان".

وأضاف عيتاني قائلاً: "منزل جدي الفنان محمد شامل ، حيث كبرنا على حكايته لنا ، ونحن كاحفاد نفترش ارضية الصالون حوله، ونستمع الى حكايات مهرجانات بعلبك حيث كان مسؤولا ، وقصص اروقة الاذاعة اللبنانية حيث كان مديرا ، واسرار كواليس الدراما اللبنانية الاولى حيث كان كاتبا وممثلا".

وتابع قائلاً: "لبيت العائلة هذا في حارة حريك الفة ، عرفها ادباء ومفكرين وفنانين عرب كانوا اول ما يقصدونه في لبنان فور وصولهم المطار منزل جدي صاحب العلاقات الفنية الواسعة والذي اختار هذا المنزل عمدا ، كونه كان قريبا للمطار ، كأنه اراد ان يكون دليلا سياحيا لكل هولاء ، بيده مفاتيح صندوق الفرجة المسمى بيروت، بلحظة ، بومضة، يسقط صاروخ اميركي حديث الصنع على لوحتنا الجميلة العتيقة ، حيث المبنى العتيق ، المملوكة شققه من اولى عائلات الحارة العريقة ، حيث لا مخازن ولا دهاليز ، ولا مقاتلين ، انها مجرد حكايات رواها محمد شامل قبل رحيله الى جميع اللبنانيين".