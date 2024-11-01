الشيف راسل نورمان ينتـ حر بعد شجار مع صديقته ويترك وصية لطليقته

ميرنا وليد - بيروت - توفي الشيف ونجم التلفزيون البريطاني الشهير راسل نورمان، البالغ من العمر 57 عامًا، بعد أن أقدم على الانتحار إثر شجار مع صديقته.

وترك في وصيته مبلغًا قدره مليون و437 ألف جنيه إسترليني لزوجته السابقة جولز نورمان، التي تزوجها في 2004 وانفصلا قبل وفاته.

نورمان، الذي اشتهر بظهوره المتكرر في برنامج "Saturday Kitchen" على قناة BBC وبرنامجه الخاص "The Restaurant Man"، كان قد عيّن شريكه التجاري لتولي أسهمه في شركته وأعرب عن رغبته في حرق جثته.

وقع الحادث في منزله، حيث عُثر عليه فاقدًا للوعي بعد أن حاولت صديقته، مؤرخة الفن الدكتورة جينيفيف فيرديجل، إنقاذه وإجراء الإنعاش القلبي الرئوي، لكن إصابته بتلف دماغي شديد حالت دون نجاته، وتوفي بعد عدة أيام في المستشفى.

أفادت التحقيقات، التي أجريت في أوكوود هاوس في ميدستون، أن مستوى الكحول في دمه كان ضعف الحد القانوني للقيادة، وتم تسجيل سبب الوفاة كتلف دماغي نتيجة الشنق.