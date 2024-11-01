"فيلم 'Longlegs' لنيكولاس كيج يحقق إيرادات جديدة

ميرنا وليد - بيروت - حققت إيرادات فيلم "Longlegs" للنجم العالمي نيكولاس كيج زيادة ملحوظة بقيمة مليون دولار، ليصل مجموع إيراداته إلى 190 مليون دولار منذ عرضه في دور السينما حول العالم في 12 يوليو الماضي.

تبلغ مدة الفيلم ساعة و41 دقيقة، وانقسمت إيراداته بين 74 مليونًا و231 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي و34 مليونا و769 ألف دولار في الأسواق العالمية.

تم عرض فيلم الرعب الجديد بشكل مفاجئ خلال مهرجان لوس أنجلوس السينمائي "Beyond Fest"، حيث حضر الجمهور عرضاً سرياً في مسرح "Aero" تم الإعلان عنه ليبدأ في الساعة 7:30 مساءً.

في بداية العرض، تم عرض شعار الفيلم الموسيقي القادم "Wicked"، مما أثار اعتقاد الحضور بأن هذا هو الفيلم المعروض، لكن تبين لاحقاً أن ذلك كان مجرد مزحة، حيث تم الكشف عن "Longlegs". وقد قدم كاتبه ومخرجه أوز بيركنز مقدمة قبل أن يظهر نيكولاس كيج على المسرح.

قال كيج حول الفيلم: "كان الناس يسألونني كيف لم أضع وجهي على الملصق أو في المقطع الدعائي لـ "Longlegs"، لكنني اخترت استخدام صورة الوحش بدلاً من ذلك لجعل الأمور أكثر تشويقاً." وقدم كيج شخصية قاتل متسلسل في الفيلم، وقد وصف النقاد الحاضرين العمل بأنه "الفيلم الأكثر إثارة للقلق لهذا العام"، مشيرين إلى أنه يقدم "مائة دقيقة من الرعب المتواصل والمكثف". وذكر أحد الحضور أن الفيلم "كان مجنوناً للغاية" لدرجة أن امرأة خلفهم بدأت بالبكاء أثناء العرض.

