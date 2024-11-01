طبيب مصطفى فهمي يكشف تفاصيل ومفاجآت حول مرضه ووفاته

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر في جامعة هارفارد الأميركية، عبر صفحته الشخصية عن تفاصيل مثيرة تتعلق بوفاة الممثل المصري مصطفى فهمي، حيث كان حمدي طبيبه المعالج في الفترة الأخيرة، وكشف الدكتور حمدي عن التشخيص الدقيق لمرض مصطفى فهمي، الذي توفي متأثرًا به، مؤكدًا أنه كان يعاني من سرطان المخ في مراحله المتقدمة، وشارك الدكتور حمدي ذكرياته حول الفنان الراحل، حيث قال: "تعرفت عليه من خلال صديق مشترك، أحمد أبو زيد، مساعد وزير الإستثمار الأسبق.

التقينا لتناول الغداء في مطعم جميل في الزمالك، وكان مصطفى إنسانًا يتمتع بأخلاق رفيعة وأسلوب مهذب، وابتسامته التي تشعرك بأنه يعرفك منذ زمن بعيد."، وأضاف: "خلال حديثنا، شعرت بطاقته الإيجابية وحبّه للفن والمعرفة، وقد شاركني خططه الفنية، وكان يبدو بسيطًا وودودًا، وكأنه يحمل في قلبه روحًا أصغر بكثير من عمره الحقيقي."

فيما يتعلق بحالة مصطفى فهمي الصحية، أوضح حمدي: "كنت أتابع حالته الصحية عن كثب، وعلمت بإصابته بسرطان المخ، وهو نوع يصعب علاجه. كنت أأمل أن يأتي إلى أمريكا لإجراء فحوصات إضافية والبحث عن خيارات علاجية حديثة، لكن حالته الصحية تدهورت بسرعة بسبب العلاج والمضاعفات المرتبطة به."

ختامًا، قال الدكتور أسامة حمدي: "فقدنا فجأة إنسانًا مليئًا بالحياة مثل مصطفى فهمي، ليترك خلفه فراغًا في الفن المصري الناعم. صحيح أن الموت يفرّق بيننا، لكن أعمال هؤلاء الفنانين والأدباء تبقى خالدة في الذاكرة، سواء كانت لوحة أو فيلمًا أو أغنية أو كتابًا أو قصيدة، تظل تزرع السعادة في قلوبنا مدى الحياة."