هدى المفتي تخوض أولى بطولاتها الرمضانية في مسلسل جديد

ميرنا وليد - بيروت - تستعد الممثلة المصرية هدى المفتي لبطولتها الرمضانية الأولى في مسلسل مكون من 15 حلقة، سيُعرض خلال موسم رمضان 2025. المسلسل من إخراج كوثر يونس وتأليف غادة عبد العال.

في سياق آخر، تحدثت هدى عن تجربتها مع التنمر، حيث تعرضت لتعليقات جارحة بسبب نحافتها وملابسها. خلال ندوة في مهرجان الجونة، أشارت إلى أنها "اتعرضت للتنمر بسبب جسمي الرفيع" ودعت الآخرين لتجاهل الانتقادات.

يُذكر أن آخر أعمال هدى كان مسلسل "مطعم الحبايب"، الذي شاركها بطولته أحمد مالك وبيومي فؤاد، وكان من إخراج عصام عبد الحميد وتأليف مريم نعوم.

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