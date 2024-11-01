جواب نهائيّ… هل تشارك هدى المفتي في رمضان ٢٠٢٥؟

تشارك الممثلة هدى المفتي في الموسم الرمضاني المقبل (٢٠٢٥) من خلال بطولة مسلسل جديد مؤلف من ١٥ حلقة سيُعرض على شاشة MBC، وهو من إخراج كوثر يونس، مخرجة فيلم “مقسوم”، وتأليف غادة عبد العال مؤلفة “البحث عن علا” الذي عُرض مؤخراً وتصدر قوائم الأعلى مشاهدة في كل الدول العربية، وإنتاج E Producers للمنتج عبد الله أبو الفتوح، منتج العديد من الأعمال البارزة في مواسم رمضان الأخيرة، مثل “أعلى نسبة مشاهدة”، “الهرشة السابعة” و”رشيد”.

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أحدث أعمال هدى المفتي هو مسلسل “مطعم الحبايب” الذي تصدّر قائمة الأكثر مشاهدة. وتشارك هدى في بطولته مع أحمد مالك، ومن تأليف ورشة سرد بقيادة مريم نعوم، وإخراج عصام عبد الحميد.