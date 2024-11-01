كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "مركبة قائد المنطقة الشمالية بالجيش أوري غوردين انقلبت في جنوب لبنان، وكان بصحبته قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي آفي بلوط".
في وقت سابق، أفادت القناة 13 الإسرائيلية، عن "إصابة قائد القيادة الشمالية بالجيش أوري غوردين بعد انقلاب مركبة كان بداخلها خلال جولة في جنوب لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر إذاعة الجيش الإسرائيلي: قائد القيادة الوسطى في الجيش كان بصحبة قائد المنطقة الشمالية الذي انقلب مركبته بجنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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