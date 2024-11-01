إذاعة الجيش الإسرائيلي: قائد القيادة الوسطى في الجيش كان بصحبة قائد المنطقة الشمالية الذي انقلب مركبته بجنوب لبنان

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "مركبة قائد المنطقة الشمالية بالجيش أوري غوردين انقلبت في جنوب لبنان، وكان بصحبته قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي آفي بلوط".

في وقت سابق، أفادت القناة 13 الإسرائيلية، عن "إصابة قائد القيادة الشمالية بالجيش أوري غوردين بعد انقلاب مركبة كان بداخلها خلال جولة في جنوب لبنان".