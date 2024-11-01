قيادي في حماس: لا علاقة للهدنة المعروضة علينا بأي اتفاق جدي لوقف إطلاق النار

شدد القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، على أن الحركة معنية "بوقف المجازر في غزة لذلك نتعاطى بإيجابية للتوصل لاتفاق".

وأكد، في قناة الجزيرة، أن "ما عرض علينا أخيرا هو هدنة مؤقتة لا تستجيب لمطالب شعبنا"، مضيفا "مقترح الهدنة الموقتة لا يلبي المطلب الرئيسي وهو وقف حرب الإبادة".

وأشار أبو زهري، إلى أن حماس لم تدر ظهرها لأي اتصالات تستهدف الحل، لافتا إلى أن "هدفنا هو الانسحاب وإبرام صفقة تبادل عادلة وعودة النازحين".

وقال أبو زهري إن "الجانب الأميركي يريد اتفاقا شكليا فقط في ما يتعلق بغزة"، وأضاف "لا يمكن أن نسلم الاحتلال أسراه بينما يواصل قتل أبناء شعبنا".

وشدد على "أننا أكدنا للوسطاء أن الورقة المقدمة إلينا لا تلبي مطالبنا"، وتابع: "المجازر الإسرائيلية في تصاعد لكن الاحتلال يحاول تغييب الإعلام".

وأشار إلى "أننا نعتقد أن الاحتلال غير جاهز لإبرام اتفاق حتى اللحظة"، مضيفا "المقاومة قوية وتكبد الاحتلال خسائر يومية".

وأفاد بأن "المفاوضات تراوح مكانها بسبب عدم استعداد الاحتلال لإبرام اتفاق"، وقال: "المعروض حاليا هو هدنة موقتة لأيام عدة مقابل عدد من أسرى الاحتلال".

وشدد القيادي في حماس على أن "لا علاقة للهدنة المعروضة علينا بأي اتفاق جدي لوقف إطلاق النار".