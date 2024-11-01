رئيس بلدية صيدا: عملية توزيع المساعدات ستتواصل خلال الأيام القادمة حتى تسليم كامل الحصص البالغ عددها 2800

عرض رئيس بلدية صيدا، رئيس خلية إدارة مخاطر الكوارث والأزمات حازم خضر بديع شؤون النازحين من الجنوب إلى مدينة صيدا، مع وفد من ممثلي المنظمات الدولية في الأمم المتحدة ضم: منظمة الصحة العالمية، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين السوريين في لبنان ومنظمة اليونيسيف.

وتم في خلال اللقاء، الذي عقد في مكتب الرئيس في القصر البلدي، الإطلاع على أوضاع النازحين وما هي الإحتياجات والمتطلبات والصعوبات التي تواجههم في مراكز إستضافتهم في المدينة، وما يمكن للمنظمات الدولية تقديمه لتخفيف معاناة النازحين.

وأطلع بديع الوفد على ما تقوم به البلدية في إطار خلية إدارة المخاطر وغرفة العمليات التي تم تشكيلها برئاسته، والتي تضم هيئات من المجتمع المدني والأهلي في مدينة صيدا، والدور الرائد للهيئات والجمعيات الصيداوية في الإشراف ورعاية الأهالي النازحين الوافدين إلى صيدا من الجنوب اللبناني، والتنسيق الدائم والمتواصل مع محافظة لبنان الجنوبي. وأيضا العمليات الإحصائية والمعلوماتية التوثيقية للنازحين، التي يتم متابعتها من الفريق التقني في غرفة عمليات البلدية – خلية إدارة الأزمات والكوارث.

من جهة ثانية، أشرف بديع على توزيع بلدية صيدا للمساعدات المؤمّنة من مجلس الجنوب في رئاسة مجلس الوزراء المخصصة للنازحين خارج مراكز الايواء.

كما تفقد بديع مركز توزيع المساعدات في مدينة رفيق الحريري الرياضية في صيدا (الملعب البلدي)، واطلع على سير عملية توزيع المساعدات، مثينا على "جهود فرق عمل غرفة العمليات المشتركة لخلية إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في صيدا، التي نظمت وأدارت عملية تسليم المساعدات لمستحقيها".

وأوضح " أن آلية التوزيع تتم من خلال التواصل المباشر من قبل غرفة عمليات البلدية مع العائلات للحضور إلى مركز التوزيع لإستلام المساعدات، وذلك بناء لجداول اسمية صادرة عن محافظة لبنان الجنوبي وفقا للاستمارة الإلكترونية التي تمت تعبئتها بهذا الخصوص".

وأضاف أن "عملية توزيع المساعدات بدأت قبل يومين وستتواصل خلال الأيام القادمة حتى تسليم كامل حصص المساعدات البالغ عددها 2800 حصة : 1400 حصة غذائية و1400 حصة مواد تنظيف وصحية) ، وكل عائلة تتسلم حصة عذائية وحصة تنظيف".