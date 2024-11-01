وهاب: نتانياهو يتلاعب بالجميع ويفعل ما يريد وأمامه شهرين من حرية التصرف

أشار رئيس حزب "التّوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تصريح، إلى أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يتلاعب بالجميع ويفعل ما يريد، وأمامه شهرين من حرّيّة التّصرّف، فلننتظر مفاجآت".

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