وزير الخارجية الإيراني: إغلاق قنصليات إيران في ألمانيا يمثل عقوبة ضد الإيرانيين المقيمين في ألمانيا

اشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الى أن "إغلاق قنصليات إيران في ألمانيا يمثل عقوبة ضد الإيرانيين المقيمين في ألمانيا".
وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن "بلادها قررت إغلاق القنصليات الإيرانية على أراضيها، ردا على إعدام طهران مواطنا ألمانيا من أصل إيراني، تتهمه طهران بقيادة منظمة مناهضة للنظام".
واوضحت أن "الإغلاق سيشمل القنصليات في فرانكفورت وميونخ وهامبورغ، فيما ستبقى السفارة الإيرانية مفتوحة، لأن إغلاقها سيكون أعظم معروف يمكننا تقديمه لمثل هذه الأنظمة".
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