أمل طالب لم ترَ عائلتها منذ 40 يوماً.. رسالة مبكية

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية أمل طالب مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه وهي تغني أغنية عن البعد والإشتياق مؤثرة للغاية.



وقد كشفت أمل من خلال الفيديو أنها لم ترَ والديها وعائلتها منذ 40 يوماً بسبب الحـ ـرب، وعلقت: "40 يوم مش شايفة أهلي دخلكم وصلولي السلام".

وكانت أمل طالب قد كشفت عن شعورها بالخوف خلال الليل، بسبب الظروف الأمنية التي يعشها لبنان في الآونة الأخيرة.

وعلقت طالب قائلة :"صرت اكره أصوات الليل، باب مزيزء، موتسكل قاطع،فريم شاحط،سيارة اسعاف،غارة بنت "ستين كلب"، وهبج وحبج، عم نام نص نومة،عين مغمضة وعين عتحذيرات الاجلاء، عين عالمناطق المقصـ وفة،عين حاسة بذنب اني ظبطت مخدة وحرام وفي طفل بعده بلا فرشة وختيار بلا سقف اجري بالليل مطوله".