شيرين عبد الوهاب تحلم بالظهور كـ "فتاة صعيدية".. فما القصة؟

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على الجمهور ببث مباشر عبر حسابها الخاص في الساعات الصباح الأولى من هذا اليوم، وتحدثت عن تفاصيل حياتها الشخصية والمهنية وأمنياتها المستقبلية.



وعلى الصعيد المهني، كشفت شيرين عبد الوهاب عن رغبتها بالعودة إلى التمثيل من جديد، وحلمها بتقديم أدوار بعيدة عن الأنماط التقليدية.

وأكدت شيرين عبد الوهاب أنها تتمنى تجسيد شخصية فتاة صعيدية، وقالت: "نفسي أقدم دور فلاحة، أو بنت صعيدية هيكون فيه لهجة، عايزة الدور يكون مختلف تمامًا عن طريقي، وميكونش قصة صعود".