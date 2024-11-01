لبلبة تكشف أسرار حياتها .. من الحب من طرف واحد إلى تحديات السينما

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية لبلبة عن تفاصيل جديدة في حياتها الشخصية والمهنية ، حيث تحدثت عن معاناتها مع التلقائية الزائدة، تجربة الحب من طرف واحد، وأدوارها السينمائية التي لا تعكس شخصيتها.



تطرقت لبلبة إلى قصة حب عاشتها من طرف واحد، مشيرة إلى أنها لم تخبر الطرف الآخر بمشاعرها لأنه كان متزوجاً في ذلك الوقت. أوضحت أنها تزوجت مرة واحدة فقط، من الممثل المصري الراحل حسن يوسف، واعتبرت أن الزواج يتطلب تفكيراً عميقاً لأنه مؤسسة تحتاج إلى العمل على نجاحها لأجل الأطفال، بينما يأتي الحب بشكل مفاجئ، وأضافت، وبدموع في عينيها، أنها قررت الاستمرار في حبها دون إبلاغه، لتجنب أي تعقيدات في حياته.

عبّرت لبلبة عن معاناتها من التلقائية الزائدة، ما يجعلها تعيد التفكير في بعض الأحاديث وتلوم نفسها أحياناً على ما تقوله، وأكدت أنها تحتفظ ببعض صفات الطفولة، رغم تقدمها في السن، وتمنت أن تتخلص من ذلك. وشددت على عدم خوفها من مواجهة الجمهور، مشيدةً بتفاعلهم معها، حيث ذكرت أنها صعدت على المسرح لأول مرة في سن الست سنوات.

فيما يتعلق بمسيرتها الفنية، أكدت لبلبة أنها شاركت في 93 فيلماً حتى الآن، معتبرة أن الاستمرارية هي الأهم في الفن. وأشارت إلى أنها لم تقدم أدواراً تشبه شخصيتها الحقيقية، ولكن إخوتها أخبروها بأنها تُشبه شخصية "نوال" في فيلم "خلي بالك من جيرانك". وأكدت أن أفلام مثل "ليلة ساخنة"، "جنة الشياطين"، و"النعامة والطاووس" لا تعكس شخصيتها، وكشفت أنها كانت مترددة في قبول شخصية الطبيبة في فيلم "النعامة والطاووس"، بسبب مواضيعه الغريبة وعدم انفتاح الرقابة في ذلك الوقت. وأشارت إلى أن الفيلم تم رفضه ثلاث مرات من قبل المخرج صلاح أبو سيف قبل أن يخرجه ابنه، وأنها لجأت إلى طبيبة نفسية لفهم طبيعة الدور. ورغم التحديات، وافقت على المشاركة في الفيلم، مؤكدة أنه كان أمنيّة المخرج الراحل صلاح أبو سيف.

وكانت تلك التصريحات خلال ظهورها في برنامج "معكم منى الشاذلي" .