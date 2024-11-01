محمد منير ينعى حسن يوسف ومصطفى فهمي أثناء تواجده في إحدى المستشفيات

ميرنا وليد - بيروت - نعى الفنان المصري محمد منير على نعي الممثلين الراحلين حسن يوسف ومصطفى فهمي، اللذين توفيا خلال الايام الماضية، على الرغم من تواجده في أحد المستشفيات لإجراء فحوصات طبية، وكتب منير عبر حسابه: "بين فتى الشاشة الشقي وصديق العمر، رحم الله الفنانين حسن يوسف ومصطفى فهمي، وألهم ذويهما الصبر والسلوان.

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كما وطمأن نقيب المهن الموسيقية في مصر مصطفى كامل، محبي الفنان المصري محمد منير بشأن حالته الصحية، بعد تداول أنباء عن نقله إلى العناية المركزة، وأكد كامل: "محمد منير بصحة جيدة وتحدثت معه منذ قليل، ولا صحة للأخبار التي تروّج لدخوله العناية"، وأوضح مصطفى كامل أن منير خضع مؤخراً لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على صحته، مشيراً إلى أن حالته مستقرة تماماً.

الجدير بالذكر أن محمد منير شارك مؤخراً في إحتفالية إتحاد القبائل بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، وتلقى شكراً خاصاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعرب عن تقديره لحضور منير وحرصه على المشاركة.