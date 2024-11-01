فستان لجين عمران كانت قد ارتدته نجوى كرم .. والتصميم شهير في عالم الموضة

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الإعلامية السعودية لجين عمران بعيد ميلادها في باريس منذ بضعة أيام، وجاء الحفل مستوحى من مسلسل Emily in Paris، وارتدت عمران فستاناً أسود ضيقاً يتميز بالتول الذي في أسفله.



وكانت قد ارتدت هذا الفستان الفنانة اللبنانية نجوى كرم في حفلها في 3 أيار/مايو في دبي، لكن الفرق بين الفستانين أن فستان كرم منخفض الكتفين وفستان عمران يغطي كتفيها.

والمستغرب أن الفستانين لمصممين مختلفين، ففستان نجوى كرم هو بتوقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، وفستان لجين عمران هو بتوقيع المصمم اللبناني شربل كرم.



والفستانان مستوحيان من تصميم شهير جداً للمصمم الإسباني الراحل مؤسس دار بالانسياغا كريستوبال بالانسياغا يعود لعام 1951، وقد صممت دار بالانسياغا الفستان المستوحى من الفستان الأساسي لترتديه الممثلة البريطانية الشهيرة كاري موليغان، في حفل الأوسكار في آذار/مارس من هذا العام.