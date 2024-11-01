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فستان لجين عمران كانت قد ارتدته نجوى كرم .. والتصميم شهير في عالم الموضة

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ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الإعلامية لجين عمران بعيد ميلادها في باريس منذ بضعة أيام، وجاء الحفل مستوحى من مسلسل Emily in Paris، وارتدت عمران فستاناً أسود ضيقاً يتميز بالتول الذي في أسفله.

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وكانت قد ارتدت هذا الفستان الفنانة اللبنانية نجوى كرم في حفلها في 3 أيار/مايو في دبي، لكن الفرق بين الفستانين أن فستان كرم منخفض الكتفين وفستان عمران يغطي كتفيها.
والمستغرب أن الفستانين لمصممين مختلفين، ففستان نجوى كرم هو بتوقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، وفستان لجين عمران هو بتوقيع المصمم اللبناني شربل كرم.

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والفستانان مستوحيان من تصميم شهير جداً للمصمم الإسباني الراحل مؤسس دار بالانسياغا كريستوبال بالانسياغا يعود لعام 1951، وقد صممت دار بالانسياغا الفستان المستوحى من الفستان الأساسي لترتديه الممثلة البريطانية الشهيرة كاري موليغان، في حفل الأوسكار في آذار/مارس من هذا العام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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