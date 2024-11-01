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الخليج اليوم .. الطائرة الإغاثية السعودية الـ17 تصل إلى لبنان

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية، الطائرة الإغاثية السابعة عشرة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

 

ووفقاً لبيان مركز الملك سلمان للإغاثة فإن الطائرة تتضمن حمولتها مواد إغاثية متنوعة تشتمل على مواد غذائية وطبية وإيوائية، يأتي ذلك انطلاقًا من الدور الإنساني الرائد وتجسيدًا للقيم النبيلة والمبادئ الثابتة للسعودية ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة بالوقوف مع الدول والشعوب المحتاجة لمواجهة جميع الأزمات والصعوبات التي تمر بها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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