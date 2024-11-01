محسن محيي الدين.. مسيرة مع الكبار صنع من خلالها بصمة استثنائية بالفن

بداية فنية منذ الطفولة ومُشاركة أمام كبار الفنانين

نجاح استثنائي بالسينما مع المخرج العالمي يوسف شاهين

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 نوفمبر 2024 07:20 مساءً - يعَد الفنانواحداً من أبرز الفنانين الذين حققوا نجاحاً كبيراً من خلال مُشاركته بالعديد من الأعمال الفنية، ما بينوالمسرح والدراما التلفزيونية والإذاعية.وقد تميّز الفنانبأن بداياته الفنية جاءت مع كبار الفنانين والمُخرجين؛ مما جعله صاحب بصمة خاصة بتاريخ الفن المصري والعربي.واحتفالاً بيوم ميلاده والذي يوافق اليوم 1 نوفمبر، نستعرض لكم بدايات مشواره الفني أمام كبار النجوم وأبرز أعماله الفنية.وُلد الفنان محسن محيي الدين في مثل هذا اليوم 1 نوفمبر، وجاءت بدايته الفنية منذ سنوات الطفولة حينما بلغ عشر السنوات من عمره بالإذاعة المصرية، وعقب ذلك شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية أمام كبار الفنانين.وقد شارك الفنان محسن محيي الدين ببطولة أول فيلم سينمائي وهو فيلم "الإنسان والآلة" عام 1973، وفي عام 1974 شارك بالمسلسل التلفزيوني "دمعة على خد القمر" أمام كلٍّ من الفنان يوسف شعبان والفنان محمود المليجي. إلا أنه حقق نجاحاً كبيراً أمام الفنان محمد صبحي من خلال مسلسل "فرصة العمر"، والذي تم عرضه عام 1976 وحقق نجاحاً كبيراً لدى الجمهور. وبنفس العام تم تقديم نفس قصة المسلسل بالمسرح من خلال مسرحية "علي بيه مظهر". كما شارك بالمسرح أمام الفنان فؤاد المهندس بمسرحية "سك على بناتك" عام 1980، والتي حققت نجاحاً مستمراً حتى الآن.قد ينال إعجابك: 50 عاماً من البورتريه السينمائي لـ محمد بكر.. صور لا تنسى من السينما المصريةوقد شهدت فترة السبعينيات انتشاراً كبيراً للفنان محسن محيي الدين؛ حيث شارك ببطولة عدد من الأفلام السينمائية أمام كبار الفنانين، ومن أبرزها مُشاركته بفيلم "أفواه وأرانب" أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، ومشاركته بفيلم "عالم عيال عيال" والذي جسّد بطولته رشدي أباظة، سميرة أحمد.وعلى مدار سنوات مشواره الفني، قدّم الفنان محسن محيي الدين العديد من الأفللام السينمائية، والتي شارك ببطولتها أمام عدد كبير من الفنانين ومن أجيال فنية مُتعاقبة حتى الآن.على الرغم من تعاوُن الفنانخلال مسيرته الفنية مع كبار المُخرجين السينمائيين، إلا أن نجاحه الأكبر والأبرز في مشواره السينمائي، كان مع المُخرج العالمي يوسف شاهين؛ حيث تعاونا في 4 أفلام سينمائية جسّد بطولتها الفنان محسن محيي الدين.وجاء التعاون الأول بين المُخرج يوسف شاهين والفنان محسن محيي الدين في عام 1979، من خلال فيلم "إسكندرية ليه"، والذي تناول السيرة الذاتية للمخرج يوسف شاهين. ليُكررا التعاون السينمائي عقب ذلك بالعديد من الأفلام السينمائية، ومن أبرزها: "حدوتة مصرية- 1982، الوداع يا بونابرت- 1985، اليوم السادس- 1986".وخلال مسيرة فنية تجاوزت نصف القرن، نجح الفنانفي أن تكون له مكانة خاصة لدى الجمهور العربي، من خلال تقديمه لعدد كبير من الأعمال الفنية.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»