شريهان تنعى الراحل مصطفى فهمي: إنسان من أصدق وأنقى الناس

شريهان تنعى مصطفى فهمي

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يذكر أنه قد تم تشُيّع جثمان الفنان مصطفى فهمي، بعد صلاة ظهر الأربعاء 30 أكتوبر، من مسجد النيل بالدقي‏، وقام الفنان حسين فهمي بكشف تفاصيل موعد ومكان قبول العزاء عبر حسابه بـ"إنستغرام" حيث أوضح أن العزاء سيقام يوم الأحد المقبل الموافق 3 نوفمبر، بـ مسجد عمر مكرم.

قصة مرض مصطفى فهمي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 نوفمبر 2024 07:20 مساءً - بكلمات من الحزن والأسى، نعت الفنانةالفنان الراحل، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".شاركت الفنانة شريهان من خلال حسابها على "إنستغرام" صورة للفنان الراحل، والذي فارق عالمنا بعد صراع مع المرض، فجر الأربعاء 30 أكتوبر، عن عمر يناهز الـ 82 عاماً، بعد صراع قصير مع مضاعفات ورم في المخ أصيب به في شهر أغسطس الماضي.وعلّقتعلى الصورة بكلمات مؤثرة؛ حيث قالت: "في الْجَنَّةِ يا مصطفى. هيوحشني صوت أصدق وأجمل ضحكة رجل وإنسان صادق في العالم، هتوحشني طاقتك الطيبة الإيجابية وإرادتك في الحياة".وأكملت: "هيوحشني الإنسان والفنان الموهوب، السهل الممتنع والعملة الصعبة في هذا العالم الصعب. هتوحشني التربية والأخلاق والخُلق والبساطة والالتزام والأدب واحترام الجمهور والناس في الفن والدنيا".وتابعت: "ولكن عزائي إنك الآن غير متألم، وألمي ألم توأم روحك الغالي حسين فهمي وجميع أولادك وكل أسرتك الجميلة الكريمة ونحن معهم. فراقك وجع مؤلم وقاسٍ للجميع، ومن الصغير إلى الكبير، البعيد والقريب. وسواء أكان منك أو تعرّف إليك أو تعامل وعاش معك".واختتمت كلامها: "اللهم لا اعتراض على قضاء الله وقدره. في سلام الله ورحمته ومغفرته يا عزيز النفس، وإنسان من أصدق وأنقى الناس. ويا رب الصبر والسلوان".يمكنكِ متابعة مسلسل تليفزيوني للراحل مصطفى فهمي أحدث له نقلة فنية: تعرّفي إليهوقد تعرّض الفنانلوعكة صحية في شهر أغسطس الماضي، دخل على أثرها أحد المستشفيات بمدينة الشيخ زايد، وخضع لجراحة دقيقة في المخ. وبعد الاطمئنان على استقرار حالته الصحية، غادر المستشفى عائداً إلى منزله لاستئناف العلاج، وسط توقعات بابتعاده طويلاً عن المشاركة في أيّ عمل فني.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»