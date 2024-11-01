عاجل.. موعد تشغيل مشروع مواقف الرياض في السعودية

تستعد المملكة العربية السعودية لبدء تشغيل مشروع مواقف الرياض في مرحلته الأولى، وذلك من أجل توفير العديد من المواقف الخاصة بالسيارات في بلاد الحرمين الشريفين مستقبلًا.

ومن المقرر أن يكون السبت القادم هو موعد بداية تشغيل مشروع (مواقف الرياض) في مرحلته الأولى.

تقرر بدء التشغيل الرسمي للمرحلة الأولى من مشروع “مواقف الرياض” لتوفير مواقف للسيارات في 12 منطقة موزعة على أحياء الورود والرحمانية وغرب العليا والمروج والملك فهد والسليمانية، إلى جانب مناطق أخرى في مدينة ‎الرياض.

وينقسم المشروع إلى قسمين:

١- المواقف المدفوعة (الخاضعة للأجرة) في الشوارع التجارية بحيث يبدأ حسابها بعد فترة سماح مدتها 15 دقيقة من بداية الوقوف.

٢- المواقف المُدارة في الأحياء السكنية، وهي مجانية، وتستهدف الحد من تسرب السيارات من المناطق التجارية إلى داخل الأحياء، وحفظ حقوق السكان وزائريهم في المواقف القريبة من منازلهم.

وتبحث المملكة العربية السعودية عن الوصول للرؤية المنتظرة المستقبلية في 2030، والتي تعد نقلة حضارية ونوعية لبلاد الحرمين الشريفين، بعد الإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها مؤخرًا.