ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعًا في السّراي الحكومي، شارك فيه نائب رئيس الحكومة سعادة الشّامي، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، والمدير العام لوزارة الماليّة جورج المعراوي.
وأوضح الشّامي بعد الاجتماع، أنّ "البحث تركّز على نتائج الاجتماعات الّتي شارك فيها في واشنطن للبنك الدولي وصندوق النّقد الدّولي".
واجتمع ميقاتي مع وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، الّذي أوضح "أنّه أطلع ميقاتي على آخر الأوضاع الرّاهنة على صعيد الاعتداءات على منطقة بعلبك ومحيطها".
كما التقى مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي.
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي التقى قهوجي والحاج حسن وتابع نتائج الاجتماعات التي شارك فيها الشامي بواشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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